Ninsorile din timpul nopții le-au dat de lucru drumarilor. Aceștia au intervenit pe 58 de sectoare de drum din nordul și centrul țării, pentru a preveni formarea ghețușului și pentru a menține drumurile practicabile

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele au lucrat în mai multe raioane, printre care Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Florești, Soroca, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Rezina și Șoldănești, dar și în Bălți.

Pentru ca șoferii să poată circula în siguranță, drumarii au ieșit pe trasee cu 44 de utilaje și au împrăștiat aproximativ 329 de tone de sare și 33 de tone de material antiderapant. La intervenții au participat 24 de muncitori.

În timpul nopții, autoritățile au primit două apeluri de la cetățeni și alte patru sesizări prin intermediul Serviciului 112.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța între mașini și să fie atenți, mai ales pe porțiunile unde drumul poate fi alunecos.

Lucrări de combatere a lunecușului/ Administrația Națională a Drumurilor