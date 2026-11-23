Drumarii au intervenit astăzi, în raionul Șoldănești și au împrăștiat sare tehnică pentru a preveni formarea poleiului.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările au fost efectuate pentru a reduce riscul de formare a ghețușului și pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea carosabilului și să păstreze distanța între vehicule. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că mașinile sunt echipate cu pneuri de iarnă.

Autoritățile atrag atenția că un risc sporit de polei și ghețuș există în special pe sectoarele unde condițiile meteorologice favorizează formarea acestora.

Primii fulgi, surprinși la Soroca

Prima ninsoare a fost suprinsă astăzi în raionul Soroca, iar localnicii au publicat imagini pe rețelele de socializare. Și la Florești pământul a fost acoperit cu un strat de zăpadă.