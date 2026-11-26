Drumarii au ieșit pe trasee în șapte raioane ale țării pentru a preveni formarea poleiului și a combate lunecușul, în contextul precipitațiilor și al temperaturilor specifice sezonului rece. Muncitorii rutieri împrăștie sare tehnică pe drumurile naționale, pentru a menține circulația în condiții de siguranță.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de intervenție desfășoară lucrări în sectoarele Ocnița, Soroca, Rezina, Florești, Rîșcani, Sîngerei și Șoldănești.

Drumarii răspândesc sare tehnică pentru a preveni formarea gheții pe carosabil și pentru a reduce riscul producerii accidentelor.

Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor precizează că echipele S.A. „Drumuri” rămân mobilizate, iar starea rețelei naționale este monitorizată permanent. Intervențiile vor continua în funcție de evoluția vremii și de situația din teren.

Apel către șoferi: adaptați viteza la condițiile de drum

În aceste condiții, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să reducă viteza și să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față. Totodată, aceștia trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Pentru informații despre starea drumurilor naționale sau pentru a semnala situații care necesită intervenția drumarilor, cetățenii pot apela non-stop Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor la numerele 078 337 744 și 060 477 117. Acestea sunt disponibile inclusiv pe Viber și WhatsApp.

Intervenția drumarilor/ Administraţia Națională a Drumurilor

Intervenția drumarilor/ Administraţia Națională a Drumurilor

Intervenția drumarilor/ Administraţia Națională a Drumurilor

Intervenția drumarilor/ Administraţia Națională a Drumurilor

Intervenția drumarilor/ Administraţia Națională a Drumurilor