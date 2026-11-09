Drumul de acces spre satul Humulești, din comuna Bubuieci, este reparat. Lucrările se desfășoară pe o lungime de aproximativ 700 de metri, iar costul estimat al proiectului este de șase milioane de lei.

Potrivit Primăriei capitalei, drumul face legătura cu strada Industrială din sectorul Ciocana al capitalei și este folosit atât de locuitorii din Humulești, cât și de cei din satul Maximovca, raionul Anenii Noi.

În prezent, drumarii construiesc terasamentul din pietriș, după care urmează să aștearnă stratul de binder. Ultimul strat, cel de uzură, va fi turnat atunci când temperaturile vor permite executarea lucrărilor conform cerințelor tehnologice.

Legătură importantă cu municipiul Chișinău

Drumul asigură accesul locuitorilor din Humulești și Maximovca spre capitală, prin strada Industrială din sectorul Ciocana. Reabilitarea acestuia ar urma să îmbunătățească circulația pe această porțiune de aproximativ 700 de metri.

Valoarea estimată a lucrărilor este de șase milioane de lei.