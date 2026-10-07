Peste 21 de kilometri din drumul național R3 Chișinău–Hîncești–Cimișlia–Basarabeasca–frontiera cu Ucraina au fost reparați. Lucrările au vizat patru sectoare cuprinse între kilometrii 9,39 și 31,30 și au costat aproximativ 132,6 milioane de lei, bani alocați din Fondul rutier.

Lucrările, începute în luna iunie 2026, au inclus refacerea carosabilului, consolidarea acostamentelor și aplicarea marcajelor rutiere. Potrivit autorităților, intervențiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pentru șoferii care tranzitează această rută.

Vicepremierul Vladimir Bolea a inspectat astăzi lucrările executate pe R3, dar și intervențiile de la intersecția cu drumul regional G71.

Sens giratoriu și iluminat la o intersecție cu 11 accidente

La intersecția R3 cu G71 a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu și instalat iluminat stradal, după ce în perioada 2021–2025, în această zonă, au fost înregistrate 11 accidente rutiere. Majoritatea acestora au fost ciocniri laterale.

Autoritățile susțin că reorganizarea circulației în acest punct are scopul de a reduce riscurile pentru participanții la trafic.

„R3 este una dintre arterele importante care leagă Chișinăul de centrul și sudul țării, iar oamenii au nevoie de un drum pe care să poată circula în siguranță și în condiții bune”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea.

Acesta a mai spus că lucrările vor continua pe drumurile naționale în zonele unde intervențiile sunt necesare pentru siguranța și mobilitatea oamenilor.