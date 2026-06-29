Canicula poate afecta și drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, din cauza temperaturilor extreme, pe unele sectoare cu îmbrăcăminte din beton-ciment există riscul ridicării dalelor, ceea ce poate pune în pericol siguranța circulației.

În acest context, drumarii patrulează și monitorizează permanent traseele, în special sectoarele considerate vulnerabile. Zonele afectate sunt semnalizate, iar lucrările de remediere sunt efectuate imediat ce apar deteriorări.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să reducă viteza și să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate pe drumurile afectate de caniculă.