Demisia lui Viorel Sochircă, fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune, a fost aprobată astăzi de cabinetul de miniștrii în cadrul ședinței de Guvern. Plecarea sa din funcție vine în urma cazului de la Măgdăcești, unde un bărbat și-a împușcat soția, iar apoi și-a luat viața. Acesta avea ordin de restricție, brățară electronică și un istoric de violență în familie.

Demisia lui Viorel Sochircă este prima după dublul omor de la Măgdăcești. Anunțul a fost făcut a doua zi de la tragedie de către ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Șeful IGP recunoaște că tragedia de la Măgdăcești „a fost o breșă a unor circumstanțe”

Șeful IGP a declarat ulterior că poliția nu a primit nicio alertă privind încălcarea ordinului de protecție și admite, totodată, existența unei breșe în monitorizarea brățărilor electronice.

Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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