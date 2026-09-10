După ani de promisiuni, bulevardul Mircea cel Bătrân ajunge, în sfârșit, pe șantier. Municipalitatea promite un drum de peste un kilometru cu șase benzi, parcări și infrastructură nouă într-o zonă lăsată până acum neamenajată, în mare parte. Proiectul costă 22,5 milioane de euro și ar trebui să devină realitate în doi ani.

Începe oficial construcția prelungirii bulevardului Mircea cel Bătrân, de la strada Ion Dumeniuc spre Bucovinei.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Prima etapă de extindere a bulevardului va începe cu amenajarea șantierului și pregătirea terenului. Vor fi mobilizați zeci de muncitori, unități de tehnică, printre care camioane, buldozere si escavatoare.”

Autoritățile spun că nu au un proiect 3D în care să fie ilustrat cum va arăta zona. Ceea ce ne spun e că bulevardul va fi prelungit cu aproximativ un kilometru și va avea câte trei benzi de circulație în fiecare direcție. În proiect sunt prevăzute și trotuare, piste pentru bicicliști, iluminat, rețele de apă și canalizare, dar și extinderea liniei de troleibuz. Vor fi construite stații noi și un sens giratoriu la intersecția cu strada Bucovinei.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Asta înseamnă trei benzi de circulație pe de o parte, de cealaltă parte alee. Asta înseamnă piste pentru bicicliști, asta înseamnă rețele electrice și extinderea circulației troleibuzilor în această zonă. Asta înseamnă stații pentru troleibuz, asta înseamnă sens giratoriu.”

Licitația pentru efectuarea lucrărilor a fost internațională, iar contractul a fost câștigat de o companie din Kazahstan.

Agentul economic recunoaște că lucrările vor fi complicate, iar șoferii și locuitorii din zonă vor trebui să suporte o serie de restricții. Lucrările se vor desfășura etapizat, pe sectoare, astfel încât șantierul să nu blocheze simultan întreaga zonă.

Eugen SCHIAVONI, REPREZENTANTUL CONTRACTORULUI: „Vor fi provocări. Participanții la trafic o să aibă anumite neplăceri, vor fi devieri, vor fi zone care nu vor poate accesa, cum este acum parcarea asta, nu se mai poate accesa la un moment dat. Sperăm ca ceea care este proiectată și alocată pentru zona rezidențială să fie suficient pentru numărul de mașini.”

Totodată, linia de troleibuz nu va fi întreruptă. Aceasta va funcționa până când noua infrastructură va fi pregătită. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările vor dura doi ani. Contractul a fost atribuit la începutul lunii august, iar valoarea acestuia este de 22,5 milioane de euro, bani atrași de municipalitate prin finanțare externă de la BERD. Potrivit lui Ceban, municipalitatea negociază deja construcția unei grădinițe și a unei școli noi, iar o altă grădiniță, cu aproximativ 600 de locuri, ar urma să fie construită în apropiere.