După săptămâni în care a repetat că „nu există nicio criză”, primarul Capitalei a organizat o demonstrație la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă .Ion Ceban a prezentat astăzi lucrările de urgență realizate la stația de captare de la Vadul lui Vodă. Edilul spune că 10 milioane de lei din fondul de rezervă au fost investiți pentru a preveni o eventuală criză. Ceea ce contrastează cu declarațiile făcute în ultimele săptămâni de Ion Ceban, care a susținut în repetate rânduri că nu există nicio problemă privind alimentarea cu apă a Chișinăului.

„Aceasta este una dintre cele mai mari macarale din Moldova.”

„Băieți, hai veniți să mă ajutați.”

„Aici este o altă pompă, pe care nu cred că o mai găsiți pe teritoriul RM.”

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a invitat astăzi presa la un tur al stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă. La ora stabilită, totul era pregătit: macaraua era deja în poziție, iar scafandrii făceau demonstrații în fața camerelor de filmat.

Aici, edilul Ion Ceba a prezentat zona 3 de securitate - un baraj artificial, care urmează să rețină apa în această zonă de captare.

Natalia GÎNGA, REPORTER PROTV: „Ceea ce vedeți în spatele meu urmează a fi barajul, de aici, de la stația de captare a apei. La această etapă de lucrări sunt amenajați sacii de nisip, care sunt transportați cu o macara, după care aranjați manual de către scafandri.”

Potrivit primarului, barajul va fi terminat miercuri.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Aici se construiește un baraj artificial pentru a menține apa care curge la vale, de la hidrocentrala Dubăsari, în zona stației de captare.”

Ulterior, Ion Ceban a prezentat stația plutitoare și a coborât spre motoare, demonstrând că aceastea funcționează la o capacitate normală.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Asta e o sursă suplimentară de apă, care vine să acopere o jumătate din necesarul consumului pe zi, pentru municipiul Chișinău.”

La final, Ion Ceban s-a filmat în așa-zisa zona a patra de siguranță, unde se află mina Chișinău și cele 26 de sonde de extracție a apei, utilizată în principal pentru necesități tehnice, cum ar fi spălarea străzilor.

„Specialiștii de la toate ministerele și miniștrii aiuresc cum pot.”

Pentru modernizarea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, care include patru zone de protecție, Primăria a alocat 10 milioane de lei din fondul de rezervă. Lucrările au început în urmă cu două săptămâni, iar costul final va fi stabilit după încheierea acestora. Întrebat de ce a fost necesară această investiție, în condițiile în care a negat existența unei eventuale crize a apei, invocată de Ministerul Mediului, Ion Ceban a spus că măsurile au fost luate pentru a preveni orice risc și pentru a se asigura că municipiul nu va rămâne fără apă.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Problemne nu există dacă nu le creezi. Problemele au fost create, iar noi luăm asta ca atare, ne securizăm pentru orice eventualitate. Dacă n-aș fi văzut că apa aa fost oprită la Bălți, absolut fără nici o probă publică, eu trebuie să am grijă și să port responsabilitatea pentru un milion de locuitori. Aceste probleme se rezolvă printr-un sunet, celor din Ucraina și celor care administrează în transnistria barajul de la Dubăsari. Nu s-a întâmplat nimic, ia uitați-vă la Nistru!”

Și astăzi, primarul Ion Ceban a respins afirmațiile privind seceta și scăderea nivelului apei din Nistru, susținând că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk se află trei miliarde de metri cubi de apă. Declarația este însă contrazisă de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a scris pe Facebook că volumul actual este de aproximativ 1,6 miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă că lacul este aproape pe jumătate gol. Ministrul îl acuză pe Ion Ceban că ascunde intenționat situația reală și că transformă un subiect de interes public într-un exercițiu de imagine.