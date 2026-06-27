După ce și-au aflat notele la examen, tot mai mulți absolvenți de gimnaziu se gândesc deja la drumul pe care să-l aleagă în continuare. Astăzi, ei au avut ocazia să descopere zeci de profesii, să afle cum pot învăța o meserie și, în același timp, să câștige bani. La târgul dedicat învățământului dual, organizat în curtea Centrului de Excelență în Transporturi, și-au prezentat oferta 18 instituții de învățământ profesional-tehnic.

Mecanic auto, electrician sau bucătar - sunt doar câteva dintre meseriile prezentate astăzi la târgul organizat cu ocazia Zilei Învățământului Dual. Zeci de absolvenți de gimnaziu din întreaga țară au venit ca să afle ce profesie li se potrivește și unde își pot continua studiile.

„-Am terminat a noua și să văd să mă interesez unde să mă duc

-Și ce domeniu îți dorești?

-Marketing

-Ai găsit aici ceva?

-Până ce caut, o să văd.”

„-Doresc să continui mai departe învățăura la un centru de excelență.

-Aici la acest a de transporturi sau altul?

-Nu, ori CEITI ori centrul de excelență în energetică și electronică.”

Mulți dintre ei spun că încă sunt în căutarea drumului potrivit, iar târgul i-a ajutat să cunoască mai bine ofertele instituțiilor de învățământ.

„Am venit ca să-mi extind cunoștințele asupra viitorului propriu, să văd cam ce profesii sunt în vogă.”

„Acest eveniment este foarte informativ pentru noi și că putem să ne informăm despre colegiile la care putem să mergem.”

Acest tânăr viseză să activeze în domeniul transporturilor.

„-Mă gândesc să mă duc ca mecanic ca să fac mașini sau ceva de genul.

-În scurt timp deja trebui dosarul, unde o să-l depui?

-Nu știu o să mă mai gândesc.”

Mădălina știe deja ce își dorește. Vrea să devină bucătar și spune că învățământul dual îi oferă exact ceea ce caută: experiență și un venit încă din perioada studiilor.

„M-aș vedea în învățământul dual pentru că și înveți și faci bani în același timp.”