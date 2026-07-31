O porțiune de drum din raionul Florești, aflată în reparație de peste un an, este finalizată în proporție de doar 7%. Șoferii spun că circulă cu mare dificultate din cauza gropilor, denivelărilor și prafului și că sunt nevoiți să-și repare frecvent mașinile. Administrația Națională a Drumurilor explică întârzierea prin probleme de execuție depistate pe parcurs și anunță că termenul de finalizare a lucrărilor a fost prelungit.

Acesta e drumul care unește localitățile Unchitești–Țipordei, din raionul Florești. Deși reparația sectorului de aproape 10 km au început în aprilie, anul trecut, șoferii spun că de atunci lucrările bat pasul pe loc.

„Ce comentarii să am? Comentarii nu mai sunt. Anul ăsta patru cauciuri am spart pe acest drum. De câte ori circulați pe zi pe aici? - De două – trei ori.”

„Cumva s-a stopat, am înțeles că e o problemă cu finanțarea și este foarte dificil de circulat, vedeți și singuri cum este, o problemă, așteptăm să fie mai bun.”

Șoferii care circulă zilnic spre satul Hîrtop spun că, după mai bine de un an de la începerea lucrărilor, nu văd aproape niciun progres. Între timp, starea proastă a drumului le mărește de la o zi la alta cheltuielile pentru întreținerea mașinilor.

„De multe ori reparăm, arcurile se rup, dăm prin borți, partea inferioară a caroseriei suferă, dar ce să facem, nu avem încotro.”

„Of Doamne, în fiecare lună repar mașina, când vin acasă de peste hotare, în fiecare lună este așa situație.”

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările de reparație a drumului au început în aprilie 2025, iar progresul actual este de aproximativ 7%. Autoritățile explică ritmul lent prin deficiențele descoperite la terasamentul existent și prin necesitatea modificării proiectului tehnic. Termenul de finalizare a fost prelungit până la 30 noiembrie 2027.