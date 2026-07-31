Energocom a finalizat procesul de facturare pentru consumul de gaze naturale din luna iunie, după o perioadă de întârziere cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că peste 630 de mii de facturi au fost deja emise și transmise, iar consumatorii le pot achita prin metodele obișnuite de plată.

S.A. „Energocom” a anunțat vineri, 31 iulie, că a încheiat procesul de calculare, emitere și transmitere a facturilor pentru consumul de gaze naturale aferent lunii iunie.

Facturile au fost expediate către instituțiile financiare încă din 29 iulie, astfel încât consumatorii pot deja să consulte sumele datorate și să efectueze plata prin canalele obișnuite.

În total, compania a emis 630.678 de facturi, dintre care 624.836 sunt destinate consumatorilor casnici, iar 5.842 consumatorilor noncasnici. Totodată, 76.553 de facturi au fost expediate în format electronic, prin e-mail, către clienții care au optat anterior pentru această modalitate de comunicare.

Peste 10 milioane de metri cubi de gaze au fost facturați

Potrivit Energocom, volumul total de gaze naturale facturat pentru luna iunie a constituit 10.205.916 metri cubi.

Din această cantitate, consumatorilor casnici le-au fost facturați 9.001.778 metri cubi, iar consumatorilor noncasnici 1.204.138 metri cubi.

Compania precizează că toate facturile au fost calculate la prețul în vigoare de 14,42 lei pentru un metru cub, TVA fiind inclus în tarif.

De ce au fost emise mai târziu facturile

Energocom explică faptul că procesul de facturare a necesitat mai mult timp decât de obicei din cauza implementării propriului sistem de procesare a plăților și a etapelor de testare și verificare a acestuia.

În această perioadă, echipele companiei au colaborat cu operatorii sistemelor de distribuție pentru colectarea, verificarea și procesarea datelor necesare unei facturări corecte a consumului de gaze naturale.

Energocom gestionează integral serviciile pentru consumatorii de gaze

Compania amintește că, începând cu luna iunie, gestionează integral, în regim propriu, procesele de evidență comercială, facturare și deservire a consumatorilor finali de gaze naturale.

Reprezentanții Energocom susțin că au depus toate eforturile pentru a finaliza procesul într-un termen cât mai scurt, fără a afecta corectitudinea informațiilor incluse în facturi, astfel încât consumatorii să beneficieze de un sistem de facturare sigur și exact.