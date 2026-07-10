Băiatul de 7 ani din Bălți, care a fost electrocutat aseară împreună cu sora sa, se află în stare gravă la terapie intensivă. Medicii spun că l-au stabilizat, dar starea sa de sănătate rămâne în continuare incertă. Din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru fetița de 11 ani, care a murit pe loc. Vecinii sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat iar poliția îndeamnă părinții să fie prudenți și să nu își lase copiii nesupravegheați.

Tragedia s-a produs aseară, în curtea casei. Rudele familiei spun că cei doi copii, fata de 11 și băiatul de 7 ani, erau singuri acasă. În condiții deocamdată necunoscute, copiii au atins un cablu, care era deteriorat.

„Erau pe pat, iar băiatul a călcat cablul, iar fata a vrut să îl salveze și a luat asupra sa tot curentul.”

„A venit ambulanța, poliția. Eu nu puteam să privesc deoarece am cunoscut copiii.”

Copiii au fost găsiți de bunica lor. În urma șocului produs de curentul electric, copila a murit pe loc, iar fratele său a fost dus de urgență la spital.

Andreea GALICI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, SPITALUL CLINIC BĂLȚI: „Ieri, la ora 17:40, la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. De urgență a fost internat la terapie intensivă. În prezent se află în stare gravă, dar stabilă.”

Vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate.

„E cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla.”

„Fetița era tare cuminte și atât de frumoasă.”

„E groaznic, n-am putut dormi noaptea. Erau niște copiii binevoitori, mereu se salutau.”

„E o familie obișnuită și a fost o nenorocire. Mama avea grijă de copii, îi îmbrăca bine, mereu o vedeam la magazin după produse bune.”

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, tragedia s-ar fi produs din cauza unui prelungitor defect. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul. Totodată, polițiștii îi îndeamnă pe părinți să supravegheze copiii și să nu le permită să folosească aparate electrice fără supravegherea unui adult, dar și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate.