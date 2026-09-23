Echipamentul defect depistat la unul dintre transformatoarele de curent de la Stația Electrică Chișinău, trimis înapoi în Spania pentru reparații a fost remediat și urmează să fie expediat în această săptămână în Republica Moldova. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că, după revenirea echipamentului în țară, contractorul va avea nevoie de încă aproximativ o lună pentru integrarea acestuia și efectuarea testelor necesare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate de la Moldova1.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI:„Linia este gata, a fost testată cu tensiune, fără sarcină, pe 21–22 iunie. Stația electrică Vulcănești a fost și ea testată, a fost recepționată. Acum așteptăm contractorii să finalizeze lucrările la stația electrică din Chișinău pentru a fi dată în exploatare”.

Ministrul Energiei a mai spus că echipamentul defect returnat producătorului din Spania pentru remediere urmează să ajungă în această săptămână în Moldova.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Faimosul echipament care a fost transmis în Spania la reparat, am primit informația la sfârșitul săptămânii trecute că este finalizat și săptămâna aceasta urmează să fie împachetat și trimis pe cale terestră în Republica Moldova. Din momentul în care ajunge, contractorul are nevoie de aproximativ patru-cinci săptămâni pentru integrare și efectuarea testelor necesare”.

Darea în exploatare a Liniei Vulcănești–Chișinău, amânată din nou

Darea în exploatare a Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău 400 kV a fost amânată din nou în luna august din cauza unei defecțiuni depistate la unul dintre transformatoarele de curent de la Stația Electrică Chișinău. Anterior, premierul Vasile Tofan, a declarat că linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, considerată esențială pentru consolidarea securității energetice a țării, ar putea fi dată în exploatare chiar pe 27 august, de Ziua Independenței.

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Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.

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