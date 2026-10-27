Economia Republicii Moldova stagnează, iar până la sfârșitul anului ar putea intra într-o ușoară recesiune. Experții Expert-Grup avertizează că exporturile și producția industrială sunt în scădere, în timp ce inflația crește și reduce puterea de cumpărare a populației.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „Economia Republicii Moldova a tranzitat din ciclul de creștere în ciclul de stagnare, determinată de dinamica negativă din exporturi și producția industrială.”

Potrivit Expert-Grup, economia Republicii Moldova stagnează. În august, exporturile au fost cu 6,1% mai mici decât în aceeași lună a anului trecut, iar producția industrială a scăzut cu 0,7%. Experții explică aceste rezultate atât prin problemele economiei naționale, cât și prin cererea mai slabă de pe piețele externe.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „Economie se încadrează în faza de stagnare, deci nu vorbim de o scădere, de o recesiune economică, dar suntem cumva între faza de creștere și faza de recesiune și până la finalul acestui an va fi clar în ce direcție merge economia, dar având în vedere dinamica prețurilor și șocul inflaționist a devenit vizibil în septembrie odată cu ajustarea tarifilor la gaze și la combustibil. Nu avem riscuri pentru dinamica economică și este posibil că până la final de an indicatorul să arate deja o ușoară recesiune.”

Pentru anul 2026, Expert-Grup estimează că economia Republicii Moldova va crește cu doar 1%, ceea ce înseamnă, practic, stagnare. În același timp, inflația a ajuns la 8,6% în septembrie și ar putea urca până la 9–10% spre sfârșitul anului. Scumpirile reduc puterea de cumpărare și îngreunează achitarea creditelor. Experții avertizează că un nou șoc energetic ar putea agrava situația. Totuși, comerțul cu amănuntul rămâne pe creștere, cu 8,7% în termeni reali.