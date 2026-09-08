O bubuitură puternică a fost auzită în această seară la Mihăileni. Zgomotul a fost provocat de impactul unei drone de tip Shahed cu solul.

Potrivit primarului din Mihăileni, deflagrația a fost atât de puternică încât a făcut să vibreze pereții Primăriei, dar și ai caselor din localitate.

Mai mult, vibrațiile provocate de explozie pot fi observate chiar în imaginile video. Camera a înregistrat momentul în care se produce bubuitura, oferind o imagine asupra intensității impactului.

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O drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Anterior, drona de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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