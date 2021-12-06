Deputatii au votat pentru stabilirea interdictiei de a edifica constructii capitale in spatiile verzi ale localitatilor urbane si rurale. Un proiect in acest sens a fost aprobat, in prima lectura, cu votul a 56 de parlamentari.

In nota informativa, autorii documentului stipuleaza ca aceste modificari legislative sunt necesare, pentru a stopa actele de coruptie si de protectionism.

Astfel, administratia publica locala va putea emite doar autorizatii pentru amplasarea obiectivelor si instalatiilor compatibile cu spatiile verzi, si anume a celor pentru practicarea sportului, jocurilor si odihnei, sau a obiectivelor cu caracter cultural-artistic si unitati comerciale mobile.

De asemenea, proiectul prevede si modificarea Codului contraventional, pentru sanctionarea faptelor de constructie sau amplasare neautorizata a obiectivelor pe teritoriul spatiilor verzi, proprietate publica. Asadar, Codul contraventional a fost completat cu un articol, care prevede amenzi pentru cei care incalca legislatia. Marimea contraventiei pentru persoanele fizice variaza de la 60 la 90 unitati contraventionale. De asemenea, persoanele cu functii de raspundere risca amenzi in valoare de la 210 la 270 unitati contraventionale, iar, pentru persoanele juridice, marimea contraventiei variaza de la 240 la 300 de unitati contraventionale.



