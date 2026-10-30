Anul 2027 ar putea fi declarat anul marilor artiști Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Propunerea a fost făcută de guvern, în ziua în care se împlinesc 34 de ani de la moartea celor doi interpreți. În capitală au avut loc mai multe evenimente de comemorare. Fie că i-au cunoscut personal sau prin intermediul creației lor, zeci de oameni le-au adus un omagiu la monumentul dedicat memoriei marilor interpreţi.

„Luptători pentru renașterea națională, pentru idealul sfânt al neamului românesc.”

La 34 de ani de la tragicul accident care le-a curmat viața, Doina și Ion Aldea-Teodorovici au fost comemorați, din nou, acolo unde memoria lor bate în același ritm cu inimile oamenilor – în scuarul monumentului „Recviemul dragostei”.

Zeci de oameni – artiști, foști colegi și admiratori – au venit să le aducă un omagiu.

„Ei sunt cu adevărat nemuritori, cu o creație atât de profundă care s-a plăsmuit în sufletele noastre.”

„Am venit să comemorăm doi martiri, două suflete gemene, care au murit pentru patria noastră și au luptat înpotriva regimului sovietic.”

„Orice cântec al lor pe versurile lui Matcovschi, Vieru, Eminescu, de câte ori nu-l ascult, primesc o plăcere și un gând de patrie.”

Interpretul Cristofor Aldea-Teodorovici și-a exprimat dorința ca memoria părinților săi să fie transmisă din generație în generație.

Cristofor ALDEA TEODOROVICI, FIUL:„A venit și această zi de 29 octombrie și se fac 34 de ani de când nu mai sunt mama și tata, Ion și Doina. Totuși anii trec, apar noi și noi generații și vreau să depunem umărul cu toții, pentru ca copiii noștri, nepoții noștri să știe cine a fost Ion și Doina.”

Tot pentru a le cinsti memoria, anul 2027 ar putea deveni anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan, care a menționat, printre altele, că a fost coleg de clasă cu fiul marilor artiști. Și festivalul „Două inimi gemene” ar putea fi reluat, declară edilul capitalei, prezent la evenimentul de comemorare. Ultima ediție a avut loc în 2018.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Poate vom regândi formatul. Erau niște propuneri din partea familiei, iar noi suntem gata să facem tot posibilul ca să susținem această inițiativă.”

Și președintele țării a transmis un mesaj de recunoștință pentru contribuția lor la independența țării și revenirea la limba română și grafia latină.

„Prin muzica lor, acești mari artiști au unit oamenii în jurul speranței într-un viitor liber, punându-și talentul în slujba adevărului, a limbii române și a demnității noastre naționale”, se arată în postare.

Ion și Doina Aldea Teodorovici au format unul dintre cele mai iubite cupluri ale culturii românești, de pe ambele maluri ale Prutului. În anii în care se puneau bazele Republicii Moldova, cântecele lor – „Suveranitate”...

„Trei culori”, „Pentru ea” sau „Noi suntem români” – au devenit imnuri ale mișcării de eliberare națională.

Viața artiștilor a fost curmată într-un accident rutier produs în România, în noaptea de 29 spre 30 octombrie. Un an mai târziu, cei doi au fost distinși post-mortem cu Ordinul Republicii.