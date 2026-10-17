Un lot de electrocasnice noi, în valoare estimativă de 270.000 de lei, a fost descoperit într-un microbuz de model Mercedes Sprinter, la postul vamal Sculeni. Mărfurile nu ar fi fost declarate autorităților vamale.

Cazul a fost documentat de inspectorii postului vamal Sculeni, în comun cu ofițerii Echipelor Mobile, care au supus controlului mijlocul de transport condus de un bărbat de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova.

În urma verificării fizice a microbuzului, vameșii au depistat mai multe electrocasnice noi, de diferite tipuri, care nu au fost declarate organului vamal, conform procedurilor legale.

Mărfurile au fost ridicate

Întregul lot de bunuri a fost ridicat și este pasibil confiscării. Șoferul riscă sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Circumstanțele cazului urmează să fie examinate de autoritățile competente.