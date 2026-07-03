Elevii din clasa a IV-a vor fi notați din nou începând cu anul școlar 2026–2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, săptămâna viitoare, va fi emis ordinul oficial prin care sistemul de notare va fi reintrodus în toate instituțiile de învățământ.

Potrivit ministrului, revenirea la sistemul de notare a fost testată pe parcursul anului școlar 2025–2026, printr-un proiect-pilot, iar rezultatele au stat la baza deciziei de implementare la nivel național.

„Din septembrie 2026 urmează să introducem note în clasa a IV-a pentru toți elevii. În acest an de studii a fost pilotată această nouă abordare, iar în urma evaluării rezultatelor ne apropiem de decizia finală. Săptămâna viitoare vom emite ordinul oficial prin care această schimbare va intra în vigoare”, a declarat Dan Perciun în cadrul live-ului săptămânal.

Ministerul promite sprijin pentru învățători

Șeful de la Educație a menționat că, în această săptămână, au fost analizate concluziile etapei de pilotare și au fost discutate ajustările necesare înainte de aplicarea măsurii.

Totodată, Ministerul Educației urmează să ofere sprijin cadrelor didactice din învățământul primar pentru a facilita revenirea la sistemul de notare.

Calificativele au înlocuit notele în urmă cu peste un deceniu

Sistemul de calificative și descriptori pentru elevii din clasele I–IV a fost introdus în 2015, în locul notelor, cu scopul de a reduce presiunea asupra copiilor din ciclul primar și de a pune accent pe progresul individual al fiecărui elev.