Elevii din întreaga țară au revenit în sălile de clasă, iar noul an de studii vine cu un calendar școlar care le aduce mai multe zile de vacanță. În total, în anul de studii 2026–2027, elevii vor beneficia de opt zile libere în plus față de anul precedent.

Prima pauză mai lungă din noul an școlar va fi vacanța de toamnă. Aceasta este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, astfel că elevii vor avea nouă zile de vacanță.

După revenirea la ore, elevii vor continua cursurile până la sfârșitul lunii decembrie.

17 zile libere de sărbătorile de iarnă

Vacanța intersemestrială, sau cea de iarnă, va fi cea mai lungă din prima parte a anului școlar. Aceasta este stabilită pentru perioada 25 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, însumând 17 zile.

Elevii vor reveni în bănci pe 11 ianuarie 2027.

O nouă pauză în luna martie

În primăvară, elevii vor beneficia de încă o vacanță. Aceasta va avea loc în perioada 1–8 martie 2027 și va dura opt zile.

Vacanța de Paște va dura 10 zile

O altă perioadă de odihnă este programată pentru sărbătorile pascale. Vacanța de Paște va fi între 1 și 10 mai 2027, timp în care elevii vor avea 10 zile libere.

Astfel, calendarul pentru anul de studii 2026–2027 prevede mai multe perioade de odihnă, iar numărul total al zilelor de vacanță va fi cu opt zile mai mare decât în anul precedent.