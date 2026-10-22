Construcția terenului de fotbal la liceul „Matei Basarab” din capitală a fost suspendată. Decizia a fost luată de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, după ce ar fi constatat mai multe încălcări. Una dintre nereguli ține de amplasarea stadionului mult prea aproape de blocurile locative. La fel, proprietarul terenului, care este Consiliul Municipal, nu și-a dat acordul. A reacționat la această decizie conducerea direcției educație, care susține că elevii sunt privați de un stadion modern.

Într-un comunicat de presă, publicat astăzi, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică anunță că a suspendat autorizația de renovare a terenului sportiv, parte a liceului „Matei Basarab” din Chișinău. Instituția enumeră un șir de nereguli.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

- Lipsa acordului proprietarului terenului. Autorizația de construire a fost emisă fără acordul Consiliului Municipal Chișinău, proprietarul terenului.

- Nerespectarea cerințelor privind amenajarea zonelor sportive. Proiectul prevedea amenajarea unui teren de fotbal, fără a include toate elementele sportive obligatorii pentru terenul aferent unei instituții de învățământ general.

- Nerespectarea distanțelor minime față de clădirile locative, care trebuie să fie de cel puțin 40 de metri de blocurile locative.

Instituția susține că documentația de proiect a fost elaborată cu încălcarea prevederilor normativelor în construcții. Se întâmplă după ce locatarii blocurilor învecinate, care au semnalat problema, au depus o plângere la autoritate, pentru a efectua verificări. Pe de altă parte, șeful adjunct al Direcției Generale Educație afirmă că lucrările au fost blocate în urma unor dispute politice și că, în consecință, vor suferi elevii, care riscă să rămână fără stadion. Marți se anunță discuții cu toate părțile implicate în acest proces.

Andrei PAVALOI, ȘEF ADJUNCT DGETS: „Din păcate, constatăm o abatere gravă și implicarea în chestiunile interne ale instituției. Din păcate, cei 600 de copii nu vor avea parte de un teren sportiv performant pentru a se dezvolta armonios.”

Pe lângă lanțul de nereguli, este discutabil și modul în care 172 de copaci au fost defrișați, susține ministrul Infrastructurii, în subordinea căruia se află Inspectoratul pentru supravegherea tehnică.

Potrivit lui Vladimir Bolea, arborii maturi ar fi fost sănătoși și însemnau umbră pentru locuitorii din cartier. De altfel, autorizația pentru defrișare a fost emisă de Agenția de Mediu, subordonată, la rândul ei, Ministerului Mediului. Instituția a precizat la începutul scandalului că a autorizat aceste tăieri pentru renovarea terenului, care se inunda după ploi. Dar, prin autorizație, beneficiarul era obligat să planteze alți copaci noi.

Scandalul legat de această construcție a izbucnit la începutul lunii, fiind adus la cunoștință de locatarii blocurilor din preajmă. Conform urbanistului Victor Chironda, proiectul a fost reprezentat de socrul primarului Ion Ceban, aceasta fiind surprins de locatari la fața locului. Edilul, comentând această situație, a precizat că socrul său, pensionar, este un simplu angajat al clubului. A comentat situația și conducerea Petrocub. Potrivit proprietarului, aici urmează să fie investite 11 milioane de lei, pentru construcția unui stadion modern ce va fi folosit de elevii liceului.

Mihai USATÎI, PREȘEDINTELE CLUBULUI DE FOTBAL „PETROCUB”: „O să le facem lor o sală de sport profesionistă și chiar de elită. Și toți elevii și locuitorii care sunt acolo până la ora 14:00 o să aibă acces gratuit acolo. Nu știu cui i-am trecut drumul politic.”

Am contactat și astăzi conducerea clubului de fotbal, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Autorizația construcției va rămâne suspendată până la revocarea ei sau până la pronunțarea instanței de judecată.