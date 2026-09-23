O lecție emoționantă de comunicare dincolo de cuvinte, chiar pe holurile Parlamentului. De Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, copii cu deficiențe de auz și membri ai Asociației Surzilor au transmis un mesaj puternic fără să scoată un sunet. Aceștia au interpretat un cântec prin semne și i-au provocat pe deputați și pe angajații instituției să învețe acest limbaj al incluziunii.

Prin semne, copiii au redat piesa „Cât trăim pe acest pământ”, demonstrând că emoția și mesajul nu au nevoie de voce.

Momentul i-a copleșit pe mulți dintre cei prezenți, care nu și-au putut stăpâni lacrimile.

După momentul emoționant, copiii și membrii Asociației Surzilor din Republica Moldova au încercat să-i învețe pe angajații Parlamentului câteva semne.

„Libertate. Avem lanțul și noi îl rupem. Suntem liberi.

Decizie, suntem la Parlament, cum e fără decizie. Avem o întrebare și o decizie. Gata e decis.

Deputat al Parlamentului.”

„Deputatul Parlamentului votează lege.”

Tamara GHEORGHIȚĂ, SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL PARLAMENTULUI: „Toate semnele care astăzi au fost propuse poartă o încărcătură despre pace, libertate, democrație, bucurie, mulțumire. Ceea ce demonstrează caracterul dornic al acestor copii de a fi parte a societății și de a se implica în viața socială a țării.”

Angela CUTASEIVICI, DEPUTAT „BLOCUL ALTERNATIVA”: „Activitatea de astăzi este un semnal de sensibilizare a faptului că există astfel de copii, că ei sunt lângă noi, că ei trebuie înțeleți și trebuie de creat oportunități de dezvoltare alături de toți copiii tipici.”

Organizatorii evenimentului, Asociația Surzilor din Republica Moldova, au venit și cu o propunere legislativă privind adoptarea unei legi a limbajului semnelor, similară celei existente în România.

Ala BARGAN, MANAGER RELAȚII PUBLICE, ASOCIAȚIA SURZILOR: „La noi în țară limba semnelor are statut de mijloc de comunicare, deci nu este limba în tot sensul cuvântului. De fapt oamenii cu deficiență de auz comunică, gândesc în această limbă. Și odată ce la noi în stat va fi adoptată o astfel de lege, noi am putea să facem pași concreți către dezvoltarea acestui limbaj, către dezvoltarea serviciului de interpretare și educație incluzivă.”

Ludmila ADAMCIUC, DEPUTAT PAS: „L-am luat cu mine, urmează să-l diseminăm împreună cu colegii și să ne apucăm de lucru, pentru că uitați ce tineri frumoși avem și avem nevoie să-i susținem.”

Ziua internațională a limbajului semnelor, este sărbătorită anual pe data de 23 septembrie.