Prețul energiei electrice ar putea crește în Republica Moldova, după ce energia a fost cumpărată mai scump în luna august din cauza reducerii producției în regiune și a consumului ridicat. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că oprirea unor unități de la Cernavodă și din Ungaria, diminuarea capacităților din Bulgaria, dar și valurile de căldură au dus la creșterea prețurilor pe piață.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Apelurile pe care le-am făcut noi referitoare la energia electrică în luna august, reieșind din situația existentă la nivel regional și european, la moment așteptăm și noi să vedem cifrele, dar este adevărat că toate țările din regiune au plătit costuri mai mari la energie”.

Ministrul a explicat că printre cauzele care au dus la creșterea prețurilor se numără „oprirea blocului din Ungaria, oprirea blocurilor de la Cernavodă, diminuarea capacităților inclusiv în Bulgaria” și valurile de căldură, care au dus la creșterea consumului de energie electrică.

Dorin Junghietu nu a exclus o eventuală majorare a prețului pentru consumatorii din Republica Moldova, însă a precizat că o decizie poate fi luată doar după stabilirea costului mediu de achiziție.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „La moment așteptăm și noi să vedem cifrele, dar este adevărat că toate țările din regiune au plătit costuri mai mari la energie. Nu este exclusă, dar trebuie să vedem costul mediu de achiziție”.

Astfel, autoritățile urmează să analizeze datele privind prețul mediu plătit pentru energia procurată în luna august, iar în funcție de aceste calcule se va putea vedea dacă majorarea costurilor de achiziție va avea un impact asupra tarifelor pentru consumatori.

Criza energetică și hidrologică din Republica Moldova

Republica Moldova se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată de presiuni asupra sistemului energetic și de un deficit de apă provocat de secetă și temperaturile ridicate.

Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost instituită la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce autoritățile au constatat riscuri privind asigurarea stabilității sistemului energetic și diminuarea rezervelor de apă.

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Oprirea Cernavodă, printre cauzele creșterii prețurilor la energie

Criza energetică din România se adâncește, iar efectele s-ar putea resimți și în Republica Moldova, care își asigură aproximativ 40% din necesarul de electricitate din țara vecină. Oprirea celui de-al doilea grup de la Cernavodă ar reduce cu circa 10% producția României, ceea ce ar obliga-o să apeleze mai mult la piața externă, în special în orele de vârf. Prețurile mai mari de achiziție s-ar putea reflecta și în costurile suportate de țara noastră.

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