S.A. „Energocom” anunță că pentru ziua de 3 august 2026 a asigurat necesarul de energie electrică pentru consumul Republicii Moldova prin achiziția unui volum total de 12.134 MWh.

Potrivit companiei, energia provine din mai multe surse, inclusiv producție locală și importuri.

Astfel, din volumul total de energie achiziționat:

28,03% este asigurat din surse regenerabile locale;

52,93% provine din contracte bilaterale de import;

17,93% este procurat de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM;

1,10% este furnizat de centralele electrice cu termoficare (CET-uri).

Consum mai mare de energie, pe fondul temperaturilor ridicate

Energocom avertizează că, în următoarele zile, temperaturile ridicate ar putea determina o creștere a consumului de energie electrică, în special din cauza utilizării intensive a aparatelor de climatizare.

Totodată, compania menționează că piețele regionale de energie rămân volatile, iar disponibilitatea electricității este influențată de evoluțiile din regiune.

Apel către consumatori: reducerea utilizării energiei în orele de vârf

Pentru a diminua presiunea asupra sistemului electroenergetic național, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică și, acolo unde este posibil, să evite folosirea aparatelor cu consum ridicat în intervalul 18:00–23:00.

Energocom recomandă ca mașinile de spălat, uscătoarele, boilerele electrice și alte electrocasnice mari să fie utilizate în timpul zilei, când nivelul consumului este mai redus.

Potrivit companiei, un consum echilibrat în perioadele de vârf contribuie la menținerea stabilității sistemului energetic și la reducerea costurilor de achiziție a energiei electrice.