Energocom anunță că a asigurat până în prezent aproximativ 76% din volumul total de gaze naturale necesar pentru acoperirea consumului în anul gazier 2026-2027 pentru perioada 01 octombrie 2026 – 30 septembrie 2027. Totodată, pentru sezonul rece 2026-2027 compania spune că a achiziționat integral volumul de gaze.

Potrivit Energocom, în cadrul acestui proces, a fost achiziționat integral volumul de gaze naturale necesar pentru acoperirea consumului prognozat în sezonul de încălzire, octombrie 2026 – martie 2027, în cantitate de 3.832.693 MWh. Volumul contractat urmează să fie livrat pe parcursul perioadei de iarnă, asigurând astfel necesarul prognozat pentru sezonul rece.

24 runde de licitații cu 11 companii din mai multe țări

În total, pentru procedura de achiziții care a început în luna iulie, au fost desfășurate 24 de runde de licitații, la care au participat 11 companii din România, Austria, Bulgaria, Luxemburg, Elveția, Malta, Germania și Grecia.

La toate licitațiile au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Agenției Proprietății Publice, Cabinetului Prim-ministrului, Serviciului de Informații și Securitate și reprezentanți ai societății civile.

Totodată, potrivit companiei se vor realiza achizițiile necesare pentru îndeplinirea obligației de stocare a gazelor naturale până la 1 noiembrie 2026.

„Obligația de stocare reprezintă 15% din volumul total prognozat pentru un an gazier, iar pentru S.A. „Energocom” constituie circa 134,5 milioane m³ de gaze naturale. O parte din acest volum a fost deja asigurată, iar gazele urmează să fie stocate în țările din vecinătate care dispun de instalații de depozitare”, se arată în comunicatul întreprinderii.