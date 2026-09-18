Tariful pentru gazele naturale furnizate consumatorilor casnici din Republica Moldova ar putea fi majorat din nou în luna octombrie, pe fondul creșterii puternice a prețurilor pe piața europeană. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că Energocom are motive să solicite o nouă ajustare a tarifului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4.

Potrivit lui Vadim Ceban, prețul gazelor naturale a crescut semnificativ față de nivelul luat în calcul de ANRE la ultima ajustare a tarifului, de la aproximativ 600 de euro până la peste 800 de euro și se apropie de 900 de euro.

„Nu cred că în această iarnă vor fi probleme cu gazul, problema este prețul. Prețul gazului natural, în doar câteva săptămâni, față de prețul care a fost luat în calcul de ANRE la 1 septembrie, a crescut de la aproximativ 600 de euro până la peste 800 de euro și ne apropiem de nivelul de 900 de euro. Acesta va fi principalul factor care va determina necesitatea revizuirii tarifelor”, a declarat Vadim Ceban.

Șeful Moldovagaz afirmă că presiunea asupra tarifului ar putea continua și în lunile de iarnă, întrucât cotațiile pentru gazele livrate în următoarele luni nu indică, deocamdată, o scădere semnificativă.

Energocom ar putea cere majorarea tarifului

În aceste condiții, Vadim Ceban consideră că Energocom ar putea solicita în octombrie o nouă ajustare a tarifului pentru consumatorii casnici.

„Energocom, în octombrie, are toate motivele să depună o solicitare pentru majorarea tarifului”, a declarat șeful Moldovagaz.

Totodată, acesta spune că există o soluție prin care impactul scumpirii gazelor asupra consumatorilor ar putea fi redus. Este vorba despre utilizarea rezervei strategice de gaze, cumpărate anterior la prețuri mai mici.

Rezerva strategică ar putea economisi până la un miliard de lei

Potrivit lui Ceban, este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze. Deși volumul nu este suficient pentru a acoperi necesarul, utilizarea acestuia în perioada în care prețurile sunt ridicate ar putea diminua costurile pentru iarnă.

„Există și o opțiune pe care Energocom, ANRE și Guvernul ar putea să o analizeze, dacă această situație poate fi considerată una excepțională, pentru a atenua acest șoc de preț”, a spus Ceban.

Șeful Moldovagaz estimează că folosirea acestei rezerve ar putea genera economii de până la un miliard de lei pentru întreaga perioadă rece.

„Acest volum nu este atât de mare, dar dacă îl folosim acum, în loc să cumpărăm acum gazul mai scump, putem economisi până la un miliard de lei pentru toată iarna. Acest lucru ar putea să atenueze creșterea sau să facă majorarea mai mică”, a declarat Vadim Ceban.

Gazul s-a scumpit cu aproape 41% de la 1 septembrie

De la 1 septembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită un tarif mai mare pentru gazele naturale. ANRE a aprobat un preț de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani cât era tariful anterior. Majorarea a fost de 5 lei și 88 de bani, adică aproximativ 41%.