Energocom are un nou director general. Eugeniu Buzatu a câștigat concursul pentru această funcție, după ce a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării candidaților. Rezultatele au fost aprobate de Consiliul Societății, potrivit Agenției Proprietăți Publice.

Eugeniu Buzatu a fost numit director general al S.A. „Energocom”, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea funcției vacante. Acesta a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării candidaților, iar rezultatele au fost aprobate de Consiliul Societății.

Buzatu a condus compania în calitate de director general interimar din 13 decembrie 2024. Înainte de a prelua interimatul, acesta a fost timp de aproximativ doi ani și jumătate consilier al directorului general al Energocom.

Are experiență în domeniul fiscal

Înainte de Energocom, Eugeniu Buzatu a activat la Serviciul Fiscal de Stat, unde a ocupat funcții de inspector, inspector superior și inspector principal. Ulterior, a fost ofițer de urmărire penală în cadrul Direcției generale antifraudă.

Buzatu este licențiat în Drept și a absolvit Universitatea „Spiru Haret” din București.

A câștigat concursul în fața unui alt candidat

La etapa interviului pentru funcția de director general au fost admiși Eugeniu Buzatu și Sergiu Ceban. Interviurile au avut loc pe 24 august, iar în urma evaluării finale Buzatu a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat câștigător.