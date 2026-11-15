S.A. „Energocom” dezminte informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora compania ar intenționa să atragă bani prin emiterea de obligațiuni corporative pentru achiziția gazelor naturale. Reprezentanții întreprinderii susțin că aceste afirmații sunt false și precizează că inițiativa vizează finanțarea unor proiecte investiționale, nu procurarea gazelor.

Compania anunță că luni, 16 noiembrie 2026, va semna un Memorandum de înțelegere privind pregătirea unor emisiuni de obligațiuni corporative. Evenimentul este organizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în cadrul unui proiect de dezvoltare a pieței de capital din Republica Moldova, finanțat de Guvernul Regatului Țărilor de Jos.

Potrivit Energocom, memorandumul are caracter preparatoriu și urmărește diversificarea surselor de finanțare pentru realizarea unor proiecte investiționale. Astfel, compania precizează că emiterea obligațiunilor nu are drept scop finanțarea achizițiilor de gaze naturale.

Totodată, reprezentanții întreprinderii dau asigurări că semnarea documentului nu va avea niciun impact asupra tarifelor la gazele naturale.

Energocom anunță că va reveni cu informații suplimentare luni, după semnarea memorandumului.