Energocom își schimbă sediul și mută Centrul de relații cu clienții într-o nouă locație din centrul Chișinăului. Începând de luni, 30 noiembrie, consumatorii care au nevoie de asistență sau vor să discute direct cu specialiștii companiei vor trebui să se adreseze la o altă adresă, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 10.

Potrivit companiei, atât sediul Energocom, cât și Centrul de relații cu clienții vor funcționa la noua adresă începând cu 30 noiembrie 2026.

Astfel, persoanele care au nevoie de informații, asistență sau alte servicii oferite de specialiștii companiei sunt așteptate la noua locație din centrul capitalei.

Pentru cei care nu se pot deplasa, rămâne disponibil Centrul de apel al Energocom, la numărul de telefon 1309.

De ce își schimbă compania sediul

Decizia de relocare a fost luată în luna septembrie, când Consiliul Societății Energocom a hotărât rezilierea contractului de chirie pentru fostul sediu și identificarea unui alt spațiu, adaptat necesităților actuale ale companiei.

Mutarea va avea loc începând cu ultima zi a lunii noiembrie.