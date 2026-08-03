Prețul gazelor naturale tranzacționate pe piața europeană se menține la un nivel ridicat, pe fondul incertitudinilor geopolitice, al stocurilor mai mici decât media ultimilor ani și al concurenței pentru gaz natural lichefiat. S.A. „Energocom” anunță că monitorizează permanent evoluția piețelor internaționale și impactul acestora asupra costurilor de achiziție.

Potrivit datelor prezentate de S.A. „Energocom”, la 3 august 2026, prețul gazelor naturale pe piața europeană a fost de 58,51 euro/MWh.

În perioada 23 iulie – 3 august, cotațiile au fluctuat între 57,74 euro/MWh și 63,58 euro/MWh, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale și al factorilor geopolitici care influențează oferta și cererea.

Deși au fost înregistrate perioade de scădere a prețurilor, piața rămâne vulnerabilă la eventuale schimbări rapide ale situației internaționale.

Tensiunile din Orientul Mijlociu influențează piața energetică

Potrivit specialiștilor, reducerea temporară a tensiunilor din Orientul Mijlociu a contribuit la diminuarea presiunii asupra prețurilor, însă riscurile privind rutele strategice de transport al resurselor energetice continuă să fie urmărite atent de participanții la piață.

Un punct de interes rămâne Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul energetic mondial, unde orice perturbare ar putea avea efecte asupra prețurilor internaționale.

Stocurile europene rămân sub nivelul obișnuit

Un alt factor care menține presiunea asupra pieței este nivelul redus al rezervelor de gaze din depozitele europene.

În prezent, depozitele din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 57%, în timp ce media ultimilor cinci ani pentru aceeași perioadă este de aproximativ 73,5%.

Totodată, ritmul de injectare a gazelor în depozite este mai lent decât în anii precedenți, ceea ce sporește presiunea asupra operatorilor pentru completarea rezervelor înainte de sezonul rece.

Europa primește mai puțin gaz natural lichefiat

Un alt element care influențează piața este disponibilitatea mai redusă a gazului natural lichefiat (LNG).

Importurile europene de LNG în luna iulie au fost cu aproximativ 29% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce piețele asiatice atrag volume suplimentare, pe fondul unor prețuri mai atractive pentru furnizori.

Energocom monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale

S.A. „Energocom” precizează că urmărește constant dinamica piețelor europene și efectele acesteia asupra costurilor de achiziție a gazelor naturale.

Compania anunță că va reveni cu actualizări privind evoluția prețurilor la gazele naturale pe bursele europene.

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