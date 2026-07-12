Numirea noului Mitropolit al Basarabiei are loc pe fondul unor tensiuni vechi în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Episcopul Antonie de Bălți a preluat funcția după demisia fostului mitropolit Petru, decizie urmată de un scandal în interiorul comunității bisericești. Schimbarea de conducere vine într-un context în care în Republica Moldova activează două mitropolii: Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, și Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. De ani buni, cele două structuri își dispută influența asupra credincioșilor, iar în ultimii ani tot mai mulți preoți au trecut de la o mitropolie la alta. Disputa nu ține de credință, ci de istorie, jurisdicție și influență geopolitică.

Conflictul dintre cele două Mitropolii durează de mai bine de 30 de ani, iar acesta a escaladat după invazia rusă în Ucraina. Zeci de parohii au trecut de la Mitropolia Moldovei aflată în jurisdicția Patriarhiei Moscovei la Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române.

Tudor PELIN, PROTOPOP DE CRIULENI SI DUBASARI: ”Eu am revenit în cadrul Patriarhiei Romane fiind susținut de Consiliul bisericesc, de oamenii de bună credință.

Ioan SOLONARU, PAROHUL BISERICII “SF. IMP. CONSTANTIN SI ELENA”, CIMISENI, CRIULENI:

„S-a umplut cupa asta de aderare la Mitropolia Basarabiei atunci cand s-a inceputul razboiul”.

Din 2022 și până în prezent zeci de parohii au părăsit Mitropolia Moldovei și au aderat la cea a Basarabiei. În unele cazuri trecerea s-a lăsat cu scandal și îmbrânceli. Cel mai recent caz a avut loc în biserica din satul Grinăuți, Rîșcani.

Aceste plecări au deranjat Mitropolia Moldovei. Astfel, zeci de clerici au fost ulterior sancționați, destituiți din funcții și opriți din a oficia slujbe.

ÎPS Vladimir, MITROPOLITUL MOLDOVEI: „Majoritatea mă învinuiesc pe mine că eu nu permit să treacă cineva la Patriarhia Română, nu este așa. Cei care au trecut fără carte canonică, fără eliberare, acei clar că sunt pedepsiți, este și normal, și este conform legilor bisericești.”

IPS Petru, FOSTUL MITROPOLIT AL BASARABIEI: „Orice sanctiune va lua Patriarhia Rusa asupra lor este nula si neavenita Patriarhia Romana si Sinodul de la Bucuresti nu recunosc aceste caterisiri talharesti.”

În acest context tulbure, vestea retragerii din funcție a Mitropolitului Petru al Basarabiei, venită 3 ani mai târziu, a uimit opinia publică.

Un filmuleț cu doi bărbați în ipostaze intime, despre care se presupunea că ar fi Mitropolitul Petru al Basarabiei și Părintele Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a stârnit șoc și indignare.

Atunci, Mitropolia Basarabiei a declarat că se disociază de orice comportament imoral și că imaginile vor fi trimise spre expertizare.

Andrei BUCLIȘ, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL MITROPOLIEI BASARABIEI:„Materialul video, pe care toată lumea l-a văzut deja se află dat spre examinare de specialiștii în domeniu. Juriștii noștri se ocupă de acest aspect. Și noi dorim să aflăm adevărul cât mai repede și să putem lua măsurile necesare.”

Rezultatul acelei expertize nu a fost făcut public până în prezent. Deși motivul declarat al retragerii Mitropolitului Petru al Basarabiei, în vârstă de 80 de ani, a fost starea sa de sănătate și vârsta înaintată, mai mulți experți au fost de părere că adevărata cauză a plecării sale ar fi fost tocmai acest scandal.