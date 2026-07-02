Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Candidatura sa a fost votată în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pentru aceeași funcție a candidat și Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Veniamin.

Cine este noul Mitropolit al Basarabiei

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, s-a născut la 29 mai 1963, în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din 1995 activează în cadrul Mitropoliei Basarabiei, unde a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice, contribuind la reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești.

La 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei, la propunerea Mitropolitului Basarabiei de atunci, Înaltpreasfințitul Părinte Petru. Hirotonia întru arhiereu a avut loc două zile mai târziu, în Catedrala Patriarhală din București.

La 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales, prin vot secret, Episcop al Bălților, funcție pe care a deținut-o până la alegerea sa, în 2 iulie 2026, ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.