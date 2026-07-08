Episcopul de Bălți, Antonie, va fi înscăunat duminică, 12 iulie, în funcția de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Evenimentul solemn va avea loc la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Chișinău și va marca începutul unui nou capitol pentru Mitropolia Basarabiei.

Ceremonia va începe la ora 08:30 cu oficierea Sfintei Liturghii, iar după încheierea slujbei religioase va avea loc rânduiala de înscăunare a noului Mitropolit al Basarabiei.

Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de mai mulți ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor statului, ai societății civile, precum și numeroși credincioși.

Mitropolia Basarabiei: Un moment de reafirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că înscăunarea noului mitropolit reprezintă un moment important pentru comunitatea ortodoxă din Republica Moldova și o etapă de consolidare a activității pastorale și misionare.

„Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie deschide un nou capitol în lucrarea pastorală, misionară și administrativă a Mitropoliei Basarabiei, fiind un prilej de întărire a comuniunii ecleziale și de reafirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru”, a transmis Mitropolia.

Potrivit instituției, evenimentul reprezintă totodată „o chemare la unitate în credință, la responsabilitate și la mărturisirea neîntreruptă a valorilor Evangheliei și a identității spirituale românești în Basarabia”.

Antonie, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Antonie a fost ales în funcția de Mitropolit al Basarabiei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 2 iulie. Până la această numire, acesta a deținut funcția de Episcop de Bălți.

Noul mitropolit s-a născut la 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, Antonie a activat în cadrul Mitropoliei Basarabiei. În 2014 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, iar patru ani mai târziu a devenit Episcop de Bălți.

Numirea sa în fruntea Mitropoliei Basarabiei vine într-o perioadă în care instituția își continuă activitatea de consolidare a comunităților ortodoxe aflate sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova.