Administratorul unei companii din Chișinău este învinuit de escrocherie și insolvabilitate intenționată, după o tranzacție de aproape 5 milioane de lei. Firma ar fi cumpărat grâu și floarea-soarelui, apoi ar fi cerut intrarea în insolvabilitate pentru a evita achitarea datoriei.

Potrivit PCCOCS, în 2025, compania a procurat cereale de la două firme, fără să achite integral marfa. Ulterior, administratorul a cerut intrarea firmei în insolvabilitate, pentru a evita plata datoriilor și a înstrăina fictiv activele.

În urma perchezițiilor la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor din companie au fost ridicați bani, telefoane, calculatoare, documente și contracte. Totodată, au găsit o armă și cartușe deținute ilegal.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.