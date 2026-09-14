Trei bărbați de 26, 37 și 49 de ani, au fost trimiși în judecată într-un dosar de escrocherie, după ce ar fi înșelat zeci de oameni prin vânzarea fictivă a unor tractoare și mașini. Prejudiciul cauzat se ridică la aproape 6 milioane de lei, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit PCCOCS, suspecții foloseau o companie înregistrată legal și cu cont bancar pentru a le câștiga încrederea clienților. La sediul firmei era afișată însă o autorizație falsă, care dădea impresia că aceasta avea dreptul să vândă mașini și tractoare.

Tractoarele și mașinile erau promovate pe „999”

Pentru a câștiga încrederea clienților, suspecții îi invitau la oficiul companiei înainte să le ceară banii. Tractoarele și mașinile erau promovate pe platforma de anunțuri „999”, la prețuri atractive.

Clienții achitau avans până la 20 de mii de euro

După ce se înțelegeau cu clienții, aceștia achitau în avans sume cuprinse între 5000 și 20.000 de euro. Unii dintre cei care au căzut în capcana escrocilor au apelat inclusiv la credite bancare pentru a face plățile.

Banii erau transferați în conturile companiei, după care, potrivit anchetei, erau retrași de învinuiți sub pretextul unor „cheltuieli gospodărești”. Tehnica promisă însă nu mai ajungea la cumpărători.

Peste 30 de persoane au fost înșelate

În urma investigațiilor, procurorii și polițiștii au stabilit 32 de victime. Cea mai recentă este un bărbat care ar fi achitat peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota. Utilajul nu i-a mai fost livrat.

Anchetatorii au stabilit că firma își schimba frecvent sediul și datele de contact. Potrivit PCCOCS, aceasta activa aproximativ o lună într-o locație, după care se muta, iar numerele de telefon și celelalte date de contact erau schimbate. Astfel, victimele nu mai puteau lua legătura cu reprezentanții companiei și ajungeau să se adreseze poliției.

Cu ce pedeapsă se pot alege bărbații

Cei trei bărbați rămân în arest preventiv până la pronunțarea unei decizii de către Judecătoria Chișinău. În paralel, ancheta continuă pentru identificarea și altor membri ai grupului.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei ar putea fi pedepsiți cu închisoare între 4 și 8 ani și amenzi de până la 450.000 de lei fiecare.