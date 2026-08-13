Peste 2 milioane de lei este prejudiciul provocat victimelor în trei cazuri de escrocherie raportate în ultimele 24 de ore. Deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, organele de drept atenționează că escrocii continuă să apeleze la metode prin care se dau drept reprezentanți ai instituțiilor statului.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat la Bălți. O femeie de 64 de ani a fost sunată pe 11 august de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Sub pretextul că vor să-i „protejeze” banii, aceștia au convins-o să transmită prin curier 950 000 de lei și 15 000 de euro.

Banii proveneau din vânzarea unui imobil și dintr-un credit contractat de victimă. Abia ulterior femeia și-a dat seama că a fost înșelată.

79 de tentative de escrocherie, prevenite de vigilența cetățenilor

În același timp, vigilența cetățenilor a permis prevenirea a 79 de tentative de escrocherie.

Poliția îndeamnă oamenii să nu divulge date bancare

Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge niciodată, prin telefon, datele cardurilor bancare, parolele sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, acesta trebuie întrerupt imediat, iar informația trebuie verificată direct la instituția invocată, folosind datele oficiale de contact.

Organele de drept îndeamnă cetățenii să nu se lase intimidați și să nu ia decizii sub presiunea apelantului.