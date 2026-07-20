Un nou val de escrocherii telefonice a lăsat mai mulți cetățeni fără bani. Poliția informează că în weekend au fost anunțate 11 cazuri noi, în care victimele au pierdut în total peste două milioane de lei.

Cea mai mare pagubă suferită de o singură persoană este de peste 360 de mii de lei. Alte 120 de cazuri de înșelaciune au fost prevenite înainte ca escrocii să obțină banii.

Pentru a-și atinge scopul, escrocii au folosit metode diferite. În cinci cazuri au primit banii în numerar, în alte cinci prin transferuri bancare, iar într-un caz prin terminale de plată.

Totodată, în cel puțin cinci situații, victimele au fost amăgite să ia credite de la bancă pentru a le trimite banii escrocilor.

Poliția avertizează cetățenii să nu ofere bani și să nu facă transferuri la cererea persoanelor necunoscute. Dacă o convorbire trezește bănuieli, închideți imediat telefonul și anunțati autoritățile.