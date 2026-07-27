În weekend a fost înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar un alt caz, comis anterior, a fost raportat de victimă abia acum. Prejudiciul total în cele două dosare depășește un milion de lei, scrie poliția.

Potrivit poliției, cel mai grav caz a fost înregistrat în Chișinău. În perioada martie–iunie 2026, persoane necunoscute au convins persoana să transfere succesiv 1.000 de dolari și 50.000 de euro, sub pretextul efectuării unor investiții. Toate transferurile au fost făcute prin intermediul unei aplicații electronice.

În același timp, poliția informează că, datorită reacției prompte a cetățenilor, alte 172 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube.

Îndemnul poliției

În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă există suspiciuni că este vorba despre o tentativă de fraudă, convorbirea trebuie întreruptă imediat, iar cazul raportat de urgență autorităților.

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