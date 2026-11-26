O nouă tentativă de fraudă este pusă la cale pe Telegram, unde escrocii folosesc identitatea serviciului guvernamental de notificare MNotify pentru a obține date personale și financiare. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii să nu acceseze linkurile și să nu deschidă fișierele primite de la expeditori necunoscuți.

Potrivit instituției, mesajele false anunță că destinatarii ar fi depășit termenul de depunere a declarațiilor trimestriale și îi avertizează despre riscul unor presupuse sancțiuni financiare. Prin astfel de informații, autorii încearcă să câștige încrederea oamenilor și să-i determine să ofere date personale, bancare sau informații de autentificare.

Cum vă puteți proteja

Agenția de Guvernare Electronică recomandă cetățenilor să nu deschidă fișiere sau atașamente primite din surse necunoscute, să nu acceseze linkurile incluse în mesaje suspecte și să nu răspundă expeditorilor. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu distribuie mai departe astfel de mesaje.

Orice notificare privind obligațiile fiscale trebuie verificată direct prin canalele oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Persoanele care observă tentative de fraudă, apeluri suspecte, pagini web clonate sau mesaje înșelătoare pot sesiza Poliția la adresa de e-mail cybercrime@igp.gov.md. În cazurile care necesită intervenție imediată, cetățenii pot apela 112.

Autoritățile îndeamnă oamenii să manifeste prudență în mediul online și să se informeze doar din surse oficiale.