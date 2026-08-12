O pensionară din satul Mitoc, raionul Orhei, a rămas fără peste 85 de mii de lei după ce a fost contactată telefonic de escroci care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului.

Femeia a fost convinsă că pe numele ei ar fi fost solicitate mai multe credite și că urma să-i fie efectuată o percheziție la domiciliu. Sub acest pretext, escrocii i-au spus că banii trebuie ridicați temporar pentru verificarea provenienței și declararea lor. Femeia a transmis banii unui presupus curier.

Polițiștii au identificat suspectul, un bărbat de 43 de ani din Chișinău, care a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.