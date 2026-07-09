Două noi cazuri de escrocherie au fost prevenite de polițiștii din Bălți. Oamenii legii au intervenit la timp și au împiedicat ca escrocii să obțină aproape 200 de mii de lei de la două victime. Trei persoane, bănuite că ar fi fost implicate în schemele de înșelăciune, au fost prinse în flagrant.

În primul caz, un tânăr de 21 de ani, bănuit că era curier pentru o grupare de escroci, a fost prins în flagrant înainte ca un bărbat de 38 de ani să-i dea 10 mii de euro. În cel de-al doilea, un bărbat de 33 de ani din raionul Fălești a fost convins de escroci să ia un credit și se pregătea să le dea banii celor trimiși de cei care l-au înșelat. Polițiștii au intervenit la timp și au prins în flagrant doi suspecți, de 17 și 19 ani.

„-Ce trebuia să iei?

-Bani.

-În pachetul acesta ai primit? Aici se află bani?”

Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Poliția le recomandă cetățenilor să nu transmită bani și să nu divulge datele cardurilor sau ale conturilor bancare unor persoane necunoscute. Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și sunați la 112.