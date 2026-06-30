Zăpușeala este resimțită puternic în transportul public, în special în troleibuze. Deși primarul capitalei a declarat că 80% dintre acestea sunt dotate cu aparate de aer condiționat, în realitate, pe trasee circulă puține vehicule în care sistemele funcționează.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Din cele 10 troleibuze care au oprit în stația Teatrul „Mihai Eminescu”, doar 4 aveau aer condiționat. Totuși, doar într-unul dintre ele se simțea că acesta funcționa. În celelalte era o zăpușeală insuportabilă.”

Echipați cu pălării, ochelari de soare și evantaie, călătorii surprinși în troleibuze spun că temperaturile ridicate sunt tot mai greu de suportat.

„Foarte greu. M-am întors din România și acolo toate troleibuzele, autobuzele, au aer condiționat, dar la aici la noi este infernal. Eu nu știu cum acești conductori lucrează. Se putea de instalat condiționere sau mini-ventilatoare că nu-i tare costisitor.”

„Este foarte complicat să mă descurc. Este nevoie de aer condiționat totuși. Ne străduim să ne ajutăm singuri în principiu pentru că este foarte greu. Am deja o vârstă și e complicat să suport. Am 66 de ani și îmi este greu să suport căldura, de aceea încerc singură să mă ajut.”

„Foarte greu. Iată se vede după mine. Greu!”

Situația este dificilă și pentru taxatori, care sunt nevoiți să lucreze în astfel de condiții timp de opt ore pe zi. Spun că încearcă să facă față zăpușelii hidratându-se cât mai des.

„-Avem apă de băut și cam așa.

-Dar e complicat?

-Ne-am deprins, dar e greu, e cald, foarte cald.”

„E cald. Dapoi ce să-i faci? Ești la lucru.”

Alexandru DOGOTARI, ȘOFER: „Troleibuzul este vechi. Acestea noi sunt dotate cu condiționere. Acestea vechi nu au condiționer. Care vin din fabrică au, acestea nu au.”

Am măsurat temperatura dintr-un troleibuz, iar termometrul arăta 40 de grade Celsius.

Ieri, la ședința primăriei, primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că 80 la sută dintre troleibuzele din Chișinău sunt dotate cu aparate de aer condiționat și a cerut ca acestea să fie conectate. În replică, reprezentanții Regiei Transport Electric susțin că doar jumătate dintre troleibuzele achiziționate începând cu 2018 sunt dotate cu aparate de aer condiționat.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru ziua azi cod galben de caniculă pentru câteva raioane din nordul țării, portocaliu pentru cea mai mare parte a țării și roșu pentru sudul republicii, unde temeperatura aerului a depășit 41 de grade la umbră. Canicula va continua și mâine când întreaga țară se va afla sub Cod galben. Potrivit meteorologilor, de joi valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre.