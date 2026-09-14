Cei doi foști membri ai Partidului Liberal Democrat, Sergiu Ceauș și Vitalie Rotaru, condamnați recent la închisoare pentru delapidarea unor fonduri europene, nu sunt dați în căutare, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit deciziei instanței, ambii au interdicția de a părăsi țara și au fost dați în consemn la frontieră. Ceauș și Rotaru au anunțat că vor contesta sentința la Curtea de Apel.

În decizia instanței se arată că fostul deputat PLDM, Sergiu Ceauș, condamtat la 8 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis trebuie să achite o amendă de 400 de mii de lei. Totodată, acesta nu va putea ocupa funcții publice timp de 10 ani. În cazul lui, până la pronunțarea definitivă a sentinței, se aplică obligația de a nu părăsi țara și este dat în consemn la frontieră. Avocatul lui, Silviu Burlacu spune că clientul său pledează nevinovat.

Silviu BURLACU, AVOCATUL LUI SERGIU CEAUȘ: „Am luat act de decizia instanței. O studiem. Este logic că o să fie contestată la Curtea de Apel. Preliminar considerăm că este o decizie neîntemeiată și nemotivată.

- Clientul dumneavoastră se află încă Republica Moldova, cunoașteți acest lucru?

-Nu cunosc acest lucru.”

Sergiu Ceauș nu ne-a răspuns la telefon.

În cazul lui Vitalie Rotaru, instanța a stabilit că acesta se face vinovat de corupere pasivă și l-a condamnat la 9 ani de închisoare, într-un penitenciar de tip închis. Totodată, fostul deputat PLDM trebuie să achite o amendă de 450 de mii de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de 11 ani. La fel ca în cazul lui Sergiu Ceauș, Vitalie Rotaru are obligația de a nu părăsi țara și este dat în consemn la frontieră. Pentru Pro TV, acesta a declarat că se află acasă și că va contesta decizia magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Vitalie ROTARU, FOST PREȘEDINTE AL RAIONULUI CRIULENI: „Sunt liniștit și mulțumit lui Dumnezeu că nu-s vinovat cu nimic și o să fie Curtea de Apel, este Curtea Supremă.”

Avocatul lui Vitalie Rotaru ne-a spus astăzi că nu a mai discutat cu acesta de aproximativ o săptămână. Totodată, instanța a dispus confiscarea a aproape 800 de mii de lei de la Vitalie Rotaru și Sergiu Ceauș, în beneficiul statului, ambii fiind obligați împreună să achite această sumă. Separat, de la Rotaru vor mai fi confiscate peste 336 de mii de lei.

Sergiu Ceauș, fost deputat PLDM, și Vitalie Rotaru, care a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni, au fost condamnați pentru fapte legate de gestionarea frauduloasă a unor fonduri destinate proiectelor europene în raionul respectiv. Dosarul a ajuns pe masa Judecătoriei Chișinău în octombrie 2017.