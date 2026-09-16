Poliția a inițiat o investigație internă în cazul lui Mihail Crivorucenco, polițist acuzat public de fosta soție de violență și amenințări. Informația a fost confirmată astăzi de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ce cazul a fost făcut public de deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Parlamentarul a afirmat că polițistul ar fi fost, începând cu 2025, șeful unei direcții din cadrul Poliției responsabilă inclusiv de combaterea violenței în familie și că, după omorul de la Măgdăcești, ar fi fost detașat într-o altă funcție „pentru a se evita un scandal mediatic”. Crivorucenco respinge acuzațiile și susține că situația trebuie analizată în baza probelor.

Vasile Costiuc a vorbit despre cazul lui Mihail Crivorucenco într-un video publicat pe 14 septembrie, în contextul tragediei de la Măgdăcești, unde o femeie a fost ucisă, deși se afla sub protecția statului.

Deputatul a susținut că, în cadrul Inspectoratului General al Poliției, responsabilitatea pentru combaterea violenței în familie, protecția victimelor și monitorizarea executării ordonanțelor de protecție revenea Direcției ordine publică, condusă, potrivit lui, din 2025 de Mihail Crivorucenco.

Costiuc a mai afirmat că, după omorul de la Măgdăcești, polițistul ar fi fost detașat în aparatul central al IGP „pentru a se evita un scandal mediatic”.

Totodată, deputatul a declarat că Mihail Crivorucenco figurează la evidența Inspectoratului de Poliție Botanica drept agresor domestic și că, în urma mai multor plângeri depuse de fosta soție, ar fi fost pornit un proces penal, clasat ulterior în 2026.

Potrivit lui Costiuc, femeia ar fi obținut și o ordonanță de protecție, iar polițistului i-ar fi fost aplicată o brățară electronică.

Fosta soție: „Eu am ajuns pe drumuri”

Pe 15 septembrie, Vasile Costiuc a publicat o altă înregistrare, realizată la Parlament, în care fosta soție a polițistului a vorbit despre situația prin care spune că trece. Femeia nu și-a arătat fața.

Aceasta a afirmat că ar fi fost bătută și amenințată de bărbat și că situația ar dura de mai mulți ani. Femeia a spus că are doi copii împreună cu acesta și că, în prezent, unul dintre copii se află cu ea.

„Eu am ajuns pe drumuri”, a spus femeia.

Ea a afirmat și că unul dintre copii ar fi rămas la tatăl său, iar în prezent încearcă să obțină în instanță stabilirea domiciliului acestuia.

O înregistrare audio, făcută publică de deputat

Tot pe 15 septembrie, Costiuc a publicat o înregistrare audio despre care a spus că surprinde o discuție dintre Mihail Crivorucenco și fosta sa soție.

În înregistrare, bărbatul, prezentat de deputat drept Crivorucenco, îi vorbește femeii pe un ton agresiv și folosește cuvinte necenzurate. Pe fundal se aude plânsul unui copil, care îi cere femeii să vină să-l ia.

Femeia îi cere bărbatului să nu sperie copilul și spune că va trimite pe cineva după el.

Deputatul a susținut că înregistrarea ar demonstra existența unor conflicte între cei doi și a făcut apel la instituțiile statului să protejeze femeia.

Crivorucenco respinge acuzațiile

Mihail Crivorucenco a negat, într-o reacție pentru PRO TV, acuzațiile de violență care i-au fost aduse în spațiul public.

„Resping acuzațiile de violență care mi-au fost aduse în spațiul public. Acestea nu corespund realității și consider că situația trebuie analizată în baza faptelor și a probelor, nu prin prezentarea selectivă a unor materiale sau declarații”, a declarat acesta.

În ceea ce privește înregistrarea audio, polițistul a confirmat că vocea îi aparține și că anumite afirmații din înregistrare îi aparțin, însă susține că materialul trebuie analizat în context.

Potrivit lui, înregistrarea datează de aproximativ patru ani, din perioada de după plecarea fostei soții din domiciliul comun.

Crivorucenco a spus că, la acel moment, copilul minor a rămas în îngrijirea sa, iar între cei doi au existat „conflicte și discuții tensionate”.

Acesta a mai precizat că situația familială se află în prezent în atenția instanțelor.

„Prima instanță a stabilit domiciliul copilului minor cu mine, iar această hotărâre este în prezent contestată la Curtea de Apel”, a menționat polițistul.

Ce spune ministra de Interne despre ancheta internă

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat astăzi că în cadrul Poliției este desfășurată o investigație internă pentru a fi analizate circumstanțele cazului.

„Este o investigație internă pentru a evalua absolut toate elementele pe parcursul acestor ani, pentru că este un litigiu care durează de mai bine de patru ani”, a declarat ministra.

Misail-Nichitin a precizat că poliția ar fi intervenit de fiecare dată când a fost sesizată în acest caz și că au fost emise ordonanțe de protecție.

„De câte ori a fost sesizată pe acest caz, poliția a intervenit, s-au emis și ordonanțele de protecție corespunzătoare, inclusiv s-au făcut evaluările necesare pe platforma Centrului de justiție familială vizavi de victimă și a fost oferită protecția necesară”, a spus ministra.

Aceasta a atras atenția și asupra situației copilului, care, potrivit ei, este afectat de conflictul dintre părinți.

„Aș vrea foarte mult să avem grijă de acest copil, care merge la școală, care este întrebat inclusiv de colegi și de profesori despre relația părinților”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Ce funcție ocupă acum polițistul

Ministra a precizat că funcția deținută în prezent de Mihail Crivorucenco este una de execuție și că aceasta nu prezintă, potrivit ei, incompatibilități cu domeniul de activitate.

„Este o funcție de execuție. Nu am să dau detalii exacte în care entitate. (…) Acest angajat nu activează în cadrul Inspectoratului Național pentru ordine publică”, a spus Misail-Nichitin.

Anterior, pe 15 septembrie, Crivorucenco a explicat pentru Agora că fusese detașat în funcția de șef al unei direcții din cadrul INSP, însă ulterior a ales să renunțe la funcția de conducere.

El a motivat decizia prin faptul că poziția sa profesională i-ar fi oferit o influență mai mare în raport cu instituțiile implicate în examinarea litigiilor cu fosta soție.

În prezent, Mihail Crivorucenco susține că activează în cadrul IGP, într-o funcție de ofițer cu funcție de execuție.

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