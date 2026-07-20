Scenariul potrivit căruia Chișinăul ar putea rămâne fără apă este o sperietoare lansată de ministrul Mediului. Asta susține primarul capitalei, Ion Ceban după ce ministrul Gheorghe Hajder a publicat pe rețelele sociale imagini de la stația de captare a apei din Vadul lui Vodă și a avertizat asupra nivelului scăzut al Nistrului. Echipa Pro Tv a solicitat acces la stația de captare, însă respezentanții Apă-Canal ne-au refuzat argumentând că acum nu este momentul oportun.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Ultimele patru zile nu există nici un fel de devieri în acest sens. Datele la fel o să rog să fie făcute publice pentru cei care încearcă să mintă populația și să manipuleze în cel mai grosolan mod.”

Totuși, Ion Ceban a anunțat că a delegat specialiști de la Apă-Canal atât în zona centrală, cât și cea din nord a țării pentru a monitoriza volumul de apă pe râul Nistru.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nu am avut această problemă și nu există nici o premiză ca municipiul Chișinău să aibă această problemă, decât una singură când ea este creată artificial.”

Ceban mai spune că panica privind aprovizionarea cu apă este generată intenționat pentru a discredita managementul primăriei Chișinău. În replică ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a publicat un nou video pe pagina sa de facebook spune că nu în zadar a lansat public acest avertisment având în vedere că a primit un răspuns de la Apă-Canal Chișinău în care se arată că orașul nu are rezurse alternative de apă potabilă decât râul Nistru.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL CULTURII: „Am avut dimineață o ședință cu Apă-Canal în care noi am discutat unele aspecte tehnice cum să facem ca să creștem nivelul în preajma stației de captare ca să nu existe riscuri.”

Anterior, ministrul Mediului Gheorghe Hajder, a publicat imagini cu drona de la stația de captare de la Vadul lui Vodă în care arată că nivelul apei ar fi scăzut sub norma admisibilă. Disputele dintre ministrul mediului și primarul capitalei au început acum câteva zile, când Gheorghe Hajder a anunțat că Chișinăul, dar și suburbiiile ar putea rămâne fără apă, din cauza debitului mic din Nistru, cauzat de secetă și lipsa precipitațiilor. Ceban a negat acest lucru.

Râul Nistru este sursa principală de aprovizionare a capitalei cu apă, asigurând aproximativ 80–90% din necesar. Apa este captată la Vadul lui Vodă, apoi este transportată la Stația de tratare a apei, unde se asigură că este potabilă înainte de a ajunge în rețeaua municipiului.