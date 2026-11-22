Șoferii care intenționează să iasă din Republica Moldova cu un autovehicul trebuie să știe că traversarea frontierei de stat în baza certificatului de înmatriculare provizoriu nu este permisă. Precizările au fost făcute de Poliția de Frontieră.

Potrivit IGPF, certificatul de înmatriculare provizoriu, eliberat pe perioada perfectării certificatului definitiv, permite exploatarea vehiculului doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, la controlul de frontieră, conducătorii auto sunt obligați să prezinte următoarele documente:

Permisul de conducere, eliberat pe numele șoferului și valabil pentru categoria corespunzătoare vehiculului condus;

Certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice dacă dețin toate actele necesare înainte de a porni la drum, pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierei.