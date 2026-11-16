Moldovenii care intenționează să călătorească între Estonia și Rusia trebuie să țină cont de noi restricții la frontieră. Autoritățile estoniene planifică închiderea punctelor de trecere rutieră începând cu 1 decembrie. Astfel, Ambasada Republicii Moldova recomandă cetățenilor să își organizeze din timp deplasările și să ia în calcul alte posibilități de traversare.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Estonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care intenționează să ajungă în Rusia sau să se deplaseze între cele două țări.

Autoritățile estoniene planifică închiderea, de la 1 decembrie , a punctelor de trecere rutieră a frontierei cu Federația Rusă.

Recomandările pentru moldoveni

Astfel, moldovenii care au planificate călătorii în această perioadă sunt îndemnați să se informeze din timp, să își organizeze deplasările ținând cont de noile restricții și să ia în calcul alte modalități de a ajunge la destinație.

Ambasada recomandă, totodată, urmărirea anunțurilor oficiale ale autorităților estoniene pentru a afla eventualele actualizări privind traversarea frontierei.