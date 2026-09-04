Două persoane au fost reținute, fiind implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de este 17 milioane de lei. Aceștia activau într-o companie din domeniul importului din Chișinău și comercializării mărfurilor electronice.

Percheziții la companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2025 mai multe companii din Chișinău din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării.

Administratorul și contabilul, reținuți

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate pentru a stabili toate circumstanțele.

Astfel, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate – au fost reținute, iar organul de urmărire penală urmează să stabilească pedeapsa.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei.