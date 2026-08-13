Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” va desfășura în această noapte exerciții tactice într-un centru comercial din Chișinău, informează Poliția Națională.

Potrivit oamenilor legii, instruirile sunt planificate și fac parte din programul periodic de pregătire a angajaților.

Exercițiile vor avea loc aproape de miezul nopții

Poliția precizează că exercițiul va avea loc aproape de miezul nopții și are drept scop perfecționarea abilităților de intervenție ale polițiștilor din cadrul brigăzii cu destinație specială.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu se alarmeze în cazul în care vor observa în zonă polițiști, echipamente speciale sau alte acțiuni specifice unui exercițiu tactic.

Poliția îndeamnă cetățenii să verifice informațiile

Reprezentanții Poliției recomandă populației să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a evita răspândirea informațiilor false sau scoase din context în spațiul public.